Що сказали Бєсєдін і Бутко

Нещодавно австралієць Джошуа Кавалло став першим відкритим геєм у сучасному футболі. Бутко спричинив гомофобний скандал. Він розкритикував Кавалло та переконаний, що "50% геїв – це педофіли".

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Нападника Динамо Артема Бєсєдіна запитали про ставлення до гей-парадів. "Динамівець" заявив, що "людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути".

Гомофобні висловлювання обох футболістів прокоментував глава Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він заявив, що вперше чує про слова Бутка та Бєсєдіна.

За словами президента УАФ, висловлювання Бєсєдіна та Бутка розглянуть компетентні органи.

Впевнений, що компетентні органи розглянуть цю справу і дадуть свою оцінку, вони завжди спостерігають. Комітет УАФ етики та чесної гри очолюють європейці. Це при мені вперше цей комітет очолили європейські лідери – Франческо Баранка та члени комітету, яких він залучив. А це колишні члени Європарламенту – серйозні люди,

– сказав Павелко.

Інші скандали в українському футболі

Нещодавно у гомофобний скандал потрапив вихованець Динамо Дмитро Хльобас.

Після перегляду фільму "Вічні" він написав "гомосятина лізе з усіх щілин". Футболісту не сподобалося гомосексуальні сцени у фільмі.

Ще в українському футболі виник расистський скандал після гри Динамо – Ворскла. Гравець полтавського клубу Рангел заявив, що став жертвою расизму збоку вболівальників та одного з футболістів Динамо.