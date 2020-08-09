Футболисты "Манчестер Сити" не поддержали одноклубника, который перед матчем стал на колено
Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" (2:1), нападающий "горожан" Рахим Стерлинг ошибочно подумал, что нужно встать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.
Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память об умерших от коронавируса, пишет "Новое Время".
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После этого Стерлинг стал на колено в поддержку акции против расизма, как это было принято в последних турах английской Премьер-лиги, однако кроме него этого никто не сделал, а рефери дал свисток о начале игры.
Рахим Стерлинг стал на колено / Фото: Getty Images
Ранее темнокожий нападающий "Ливерпуля" Садио Мане "сбежал в атаку" во время акции Black Lives Matter перед матчем английской Премьер-лиги против "Эвертона".
- "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2019/2020.
- Английский клуб в 1/8 финала прошел мадридский "Реал".
- "Манчестер Сити" выиграл оба поединка.