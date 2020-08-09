Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" (2:1), нападающий "горожан" Рахим Стерлинг ошибочно подумал, что нужно встать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память об умерших от коронавируса, пишет "Новое Время".

Смотрите также: Пирло возглавил "Ювентус"

После этого Стерлинг стал на колено в поддержку акции против расизма, как это было принято в последних турах английской Премьер-лиги, однако кроме него этого никто не сделал, а рефери дал свисток о начале игры.



Рахим Стерлинг стал на колено / Фото: Getty Images

Ранее темнокожий нападающий "Ливерпуля" Садио Мане "сбежал в атаку" во время акции Black Lives Matter перед матчем английской Премьер-лиги против "Эвертона".