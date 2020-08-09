Футболісти "Манчестер Сіті" не підтримали одноклубника, який перед матчем став на коліно
Перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Реалом" (2:1), нападник "містян" Рахім Стерлінг помилково подумав, що потрібно стати на коліно в підтримку руху Black Lives Matter.
Перед стартовим свистком відбулася хвилина мовчання в пам’ять про померлих від коронавірусу, пише "Новое Время".
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Після цього Стерлінг став на коліно в підтримку акції проти расизму, як це було прийнято в останніх турах англійської Прем'єр-ліги, однак крім нього цього ніхто не зробив, а рефері дав свисток про початок гри.
Рахім Стерлінг став на коліно / Фото: Getty Images
Раніше темношкірий нападник "Ліверпуля" Садіо Мане "втік у атаку" під час акції Black Lives Matter перед матчем англійської Прем'єр-ліги проти "Евертона".
- "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.
- Англійський клуб в 1/8 фіналу пройшов мадридський "Реал"
- "Манчестер Сіті" виграв обидва поєдинки.