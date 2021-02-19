Футболисты Динамо получили значительный бонус за выход в Лигу Европы: названа сумма
Руководство Динамо не оставило без награды игроков, которые завоевали для команды "футбольную весну". Динамо вырвало путевку в Лигу Европы в решающем матче с Ференцварошем.
Источник:ТК "Футбол"
Футболисты столичного клуба за выход в 1/16 финала Лиги Европы получили 700 тысяч евро премии (примерно 30 тысяч евро на человека). Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
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Эту сумму игрокам заплатили в дополнение к трем миллионам евро, которые получила вся команда за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов.
Динамо сыграло вничью с Брюгге
В четверг, 18 февраля, Динамо сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне на своем поле принимали бельгийский Брюгге. Матч закончился вничью 1:1.
Брюгге на этот матч приехал без главного тренера Филиппа Клемана. У него и всего тренерского штаба обнаружили коронавирус. Также инфицированными оказались еще два игрока – Стефано Денсвил и Матея Митрович. Следовательно команду заставили сдать еще один тест на коронавирус после прибытия в Киев. По результатам тестирования, коронавирус обнаружили у полузащитника Матса Ритса.
Ответный матч между Брюгге и Динамо состоится на поле бельгийцев в четверг, 25 февраля. Динамо устроит любая победа и ничья со счетом крупнее 0:0 или 1:1.
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