Киевское "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против "АЗ Алкмар" из Нидерландов. Игроки киевлян Виталий Буяльский и Владимир Шепелев оценили результаты жеребьевки

Напомним, матч "Динамо" – "АЗ Алкмар" состоится 15 или 16 сентября в Киеве. Победитель этого матча выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Гент" – "Рапид".

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"На этапе квалификации Лиги чемпионов все команды организованы. Здесь любой может как выиграть, так и проиграть. Слабых команд нет, поэтому нам следует быть сконцентрированными и показывать свой футбол. Большой разницы для меня не было, поскольку все команды сильные. Наверное, чуть больше, чем с другими, хотелось бы сыграть с греческим ПАОКом. Видел их несколько поединков и могу сказать, что команда интересна", – оценил результаты жеребьевки Виталий Буяльский.

"Если мы хотим играть в групповом этапе Лиги чемпионов, должны проходить любого соперника из тех, которые нам могли попасться. Радует, что матч пройдет в Киеве. Для нас привычнее играть два матча, но на этот раз придется ограничится одним. Повторюсь, хорошо, что он для нас домашний, в этом плане у нас есть преимущество", – отметил Владимир Шепелев.

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"Об "АЗ" много не знаю, видел только один их матч – против "Виктории" (Пльзень), когда они сравняли счет в компенсированное время с пенальти, а затем в экстратайме забили еще два мяча. Создается впечатление, что эта команда сильная, с характером, они хорошо ведут верховую борьбу, впрочем, как и наши команды. У них есть схема, по которой они постоянно играют, и ничего в ней не меняют. Может, против нас они захотят что-то изменить – посмотрим", – поделился мыслью Шепелев.