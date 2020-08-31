Київське "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти "АЗ Алкмаар" з Нідерландів. Гравці киян Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв оцінили результати жеребкування

Нагадаємо, матч "Динамо" – "АЗ Алкмаар" відбудеться 15 або 16 вересня в Києві. Переможець цього матчу вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари "Гент" – "Рапід".

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"На етапі кваліфікації Ліги чемпіонів усі команди організовані. Тут будь-хто може як виграти, так і програти. Слабких команд немає, тому нам слід бути сконцентрованими і показувати свій футбол. Великої різниці для мене не було, оскільки всі команди сильні. Напевно, трохи більше, ніж з іншими, хотілося б зіграти з грецьким ПАОКом. Бачив їхні кілька поєдинків і можу сказати, що команда цікава", – оцінив результати жеребкування Віталій Буяльський.

"Якщо ми хочемо грати у груповому етапі Ліги чемпіонів, маємо проходити будь-якого суперника з тих, які нам могли попастися. Радує, що матч пройде в Києві. Для нас звичніше грати два матчі, але цього разу доведеться обмежиться одним. Повторюся, добре, що він для нас домашній, у цьому плані у нас є перевага", – відзначив Володимир Шепелєв.

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"Про "АЗ" багато не знаю, бачив тільки один їхній матч – проти "Вікторії" (Пльзень), коли вони зрівняли рахунок у компенсований час із пенальті, а потім в екстратаймах забили ще два м'ячі. Складається враження, що ця команда сильна, з характером, вони добре ведуть верхову боротьбу, утім, як і наші команди. У них є схема, за якою вони постійно грають, і нічого в ній не змінюють. Може, проти нас вони захочуть щось змінити – подивимося", – поділився думкою Шепелєв.