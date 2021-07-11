Футболист Шахтера Вакула неожиданно перешел в Ворсклу
11 июля 2021 , 18:24Читати новину українською
Источник:твитер Ворсклы
Футболист Шахтера Владислав Вакула решил продолжить карьеру в полтавской Ворскле. Вакула не выходил на футбольное поле с октября 2020 года.
На трансфере Вакулы настоял тренер Ворсклы
Ворскла и Шахтер договорились об аренде Владислава Вакулы. Соглашение рассчитано на полтора года.
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На трансфере Вакулы настаивал наставник Ворсклы Юрий Максимов. Он заявлял, что хочет видеть Владислава в своей команде.
Почему Вакула не играл длительное время
- Прошлый сезон 22-летний Вакула начал в составе донецкого Шахтера. Игрок вернулся к "горнякам" после аренды в Мариуполе. Всего за "горняков" он провел только 2 матча.
- Зимой 2021 года Вакула перешел в Десну на правах аренды. Однако черниговцы почти сразу расторгли соглашение. Вакула якобы покинул команду за нарушение режима.
- После этого появилась информация, что Вакула станет игроком Мариуполя. Но до Мариуполя Вакуле не удалось доехать.
- В феврале футболист попал в аварию, разбив Mercedes. Сообщалось, что Вакула сел пьяным за руль. В Мариуполе заявили, что Вакула – не их футболист.
- В марте Вакула попал в заявку Шахтера на сезон в УПЛ. В то же время экс-тренер Шахтера Луиш Каштру говорил, что Вакула не состоит в команде.