Шахтеру пришлось оставить у себя атакующего полузащитника Владислава Вакулу. Дончане добавили 21-летнего игрока в свою заявку на официальном сайте УПЛ.

Зимой игрока отправили в аренду Десне, однако через две недели клуб расторг договор с Вакулой.

Смотрите также В Мариуполе определили судьбу скандального Вакулы, который попал в "пьяное" ДТП

Вакула дважды попал в скандал

За время зимней паузы Вакула дважды вляпался в неприятные истории. Сначала его арендовала Десна, но уже через несколько дней тренер черниговцев Александр Рябоконь забраковал полузащитника и вернул Шахтеру.

Затем ожидалось, что Владислав присоединится к Мариуполю, за который уже имел опыт выступлений. Не сложилось и здесь – футболист навеселе попал в ДТП, поэтому азовцы сразу открестились от него.

Напомним. Вакула перешел в Шахтер летом 2019 года. Закрепиться в составе "горняков" ему не удалось – всего 4 матча и ни одного результативного действия.