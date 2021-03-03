Шахтер дозаявил скандального футболиста, устроившего "пьяное" ДТП
Шахтеру пришлось оставить у себя атакующего полузащитника Владислава Вакулу. Дончане добавили 21-летнего игрока в свою заявку на официальном сайте УПЛ.
Источник:УПЛ
Зимой игрока отправили в аренду Десне, однако через две недели клуб расторг договор с Вакулой.
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Вакула дважды попал в скандал
За время зимней паузы Вакула дважды вляпался в неприятные истории. Сначала его арендовала Десна, но уже через несколько дней тренер черниговцев Александр Рябоконь забраковал полузащитника и вернул Шахтеру.
Затем ожидалось, что Владислав присоединится к Мариуполю, за который уже имел опыт выступлений. Не сложилось и здесь – футболист навеселе попал в ДТП, поэтому азовцы сразу открестились от него.
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