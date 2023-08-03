Неожиданное приключение случилось с новоиспеченным игроком Шахтера Ставом Лемкиным. По дороге из Польши в свой новый клуб 20-летний футболист подвез украинку Ирину Каразуб, у которой внезапно сломался автобус.

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Первая украинская фанатка Лемкина

О дорожном происшествии и благородном поступке Лемкина Ирина рассказала на своей странице в Facebook.

"Недавно возвращалась из Люблина и как без приключений? На полпути к границе сломался мой автобус... а я спешу, потому что утром меня ждал другой автобус и путешествия. Нам сообщили, что ждем транспорт, который неизвестно когда будет. Одним словом, становлюсь я на дорогу и начинаю искать укр номера, чтобы застопить машину. За каких-то 10 мин мне посчастливилось поймать машину, на которой ехал израильский футболист Став Лемкин. Совпадение? Как-то так. Парень согласился подкинуть, за что искренне благодарна, а также его водителю Федору. В безопасности и комфорте довезли во Львов. Всюду успела, устала, но счастлива. Короче, записываюсь в фанатки Лемкина", – написала Ирина.

Вот так Став Лемкин завоевал сердце первого болельщика в Украине. Будем надеяться, что перспективный футболист теперь поможет своему новому клубу в Лиге чемпионов и в матчах чемпионата.

Став Лемкин – новая надежда Шахтера

Отметим, что Став Лемкин был одним из героев сборной Израиля U-20, ставшей сенсацией молодежного Евро-2023. На центрального защитника очень рассчитывает тренер Шахтера Патрик ван Леувен. Кстати, Лемкин еще не успел дебютировать за "горняков". По всей вероятности, новичок чемпиона Украины свой первый матч за украинскую команду сыграет 6 августа в Лондоне. В этот день "горняки" сыграют благотворительный поединок против Тоттенхэма.