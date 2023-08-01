За последние две недели чемпион Украины подписал пять легионеров. Среди них три бразильца, эквадорец и израильтянин. Читайте также Ярмоленко: Шахтер ведет переговоры о камбэке в свой состав легенды клуба Вновь планируется латиноамериканский карнавал в атаке Спортивный директор Шахтера Дарио Срна после официального представления бразильского новичка Эгиналдо прокомментировал последние трансферы донецкого клуба. По его словам, "горняки" возвращаются к южноамериканскому рынку.

"Если вы посмотрите на наши последние трансферы... Мы возвращаемся туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрые вингеры. Наконец-то мы подписали сильного игрока (Эгиналдо), который может действовать на всех позициях в атаке. Я общался с Алексом Тейшейрой, который играл с ним, его хвалят и рекомендуют, мы со скаутом увидели то, что нам нужно, я уверен, что он будет писать историю Шахтера.

Мы сейчас смотрим не только на бразильский рынок, но и на Эквадор, Венесуэлу. Везде, где есть игроки уровня Шахтера. Считаю, что Эгиналдо – сильное усиление атаки, которого нам не хватало. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошло время, как 15 лет назад, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года. Сейчас футболисты должны сразу показывать, почему их купили и почему они оказались в Шахтере", – заявил Срна.

Также Дарио рассказал, что новички понимают, что едут в воюющую страну, но их это не пугает. А сами "горняки" строят амбициозные планы на будущее.

Война? Интересно, что никто из новичков не задавал вопросов о войне. Они смотрят на свою перспективу и на будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в Шахтер. Мы планируем подписать еще 1-2 футболиста, но зависит от рынка. Будем работать, чтобы построить сильнейший Шахтер в истории,

– сказал Срна.

Отметим, что горняки начали сезон УПЛ-2023/2024 с победы над Металлистом 1925 со счетом 2:1. В том матче дебютировали 3 легионера: Кастильо, Невертон и Педриньо.

Справка. Следующий матч "горняки" сыграют 2 августа против ровенского Вереса. Начало матча в 17.00.