Несподівана пригода сталася із новоспеченим гравцем Шахтаря Ставом Лемкіним. По дорозі з Польщі у свій новий клуб 20-річний футболіст підвіз українку Ірину Каразуб, в якої раптово зламався автобус.

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Перша українська фанатка Лемкіна

Про дорожню пригоду та благородний вчинок Лемкіна Ірина розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Недавно поверталася з Любліна і як без пригод? На півдорозі до кордону зламався мій автобус ... а я поспішаю, бо вранці мене чекав інший автобус та мандри. Нам повідомили, що чекаємо транспорт, який невідомо коли буде. Одним словом, стаю я на дорогу і починаю шукати укр номера, щоб застопити машину. За якихось 10 хв мені пощастило зловити автівку, якою їхав ізраїльський футболіст Став Лемкін. Совпадєніє? Та якось так. Хлопець погодився підкинути, за що щиро вдячна, а також його водію Федору. У безпеці і комфорті довезли до Львова. Усюди встигла, втомлена, але щаслива. Короче, записуюсь у фанатки Лемкіна", – написала Ірина.

Ось так Став Лемкін завоював серце першого уболівальника в Україні. Будемо сподіватися, що перспективний футболіст тепер допоможе своєму новому клубу в Лізі чемпіонів та в матчах чемпіонату.

Став Лемкін – нова надія Шахтаря

Зазначимо, що Став Лемкін був одним з героїв збірної Ізраїлю U-20, яка стала сенсацією молодіжного Євро-2023. На центрального захисника дуже розраховує тренер Шахтаря Патрік ван Леувен. До речі, Лемкін ще не встиг дебютувати за "гірників". Цілком ймовірно, що новачок чемпіона України свій перший матч за українську команду зіграє 6 серпня в Лондоні. В цей день "гірники" зіграють благодійний поєдинок проти Тоттенхема.