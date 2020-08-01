Футболист сборной Украины Швед может перебраться в один из ведущих чемпионатов
Украинский атакующий полузащитник "Селтика" Марьян Швед может продолжить карьеру в чемпионатах трех стран. Сейчас футболист не определился, где именно хотел бы получать практику.
Шотландский гранд хочет отдать 23-летнего украинца в аренду, чтобы тот получил игровую практику, но пока подыскивает для него удачный вариант. Об этом сообщает изданиеGlasgowtimes.
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Швед сменит чемпионат
Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед до сих пор не определился с новой командой.
Сейчас известно, что в услугах Шведа заинтересованы клубы из Бельгии, Португалии и Нидерландов, однако какие именно клубы охотятся на талантливого полузащитника, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Швед может перейти в "Ференцварош" Реброва, но на эту позицию украинский специалист выбрал другого украинца Зубкова.
Также Швед не связывает свою будущую карьеру с украинским чемпионатом.
Почему Швед хочет покинуть "Селтик"
- Марьян стал игроком "Селтика" летом 2019 года, но выходил на поле лишь в трех матчах "кельтов".
- В Шотландии досрочно завершили футбольный сезон и "Селтик" был объявлен чемпионом. Но Швед не получил чемпионской медали, ведь не сыграл хотя бы в 25% матчей.
- По информации журналиста Игоря Цыганыка, Марьян не смог адаптироваться в Шотландии.