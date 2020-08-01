Футболіст збірної України Швед може перебратись в один із провідних чемпіонатів
Український атакувальний півзахисник "Селтіка" Мар'ян Швед може продовжити кар'єру у чемпіонатах трьох країн. Зараз футболіст не визначився, де саме хотів би здобувати практику.
Шотландський гранд хоче віддати 23-річного українця в оренду, щоб той отримав ігрову практику, але поки підшуковує для нього вдалий варіант. Про це повідомляє видання Glasgowtimes.
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Швед змінить чемпіонат
Український хавбек "Селтіка" Мар'ян Швед досі не визначився з новою командою.
Зараз відомо, що у послугах Шведа зацікавлені клуби з Бельгії, Португалії та Нідерландів, однак, які саме клуби полюють на талановитого півзахисника наразі невідомо.
Раніше повідомлялось, що Швед може перейти у "Ференцварош" Реброва, але на цю позицію український фахівець обрав іншого українця Зубкова.
Також Швед не пов'язує свою майбутню кар'єру з українським чемпіонатом.
Чому Швед хоче покинути "Селтік"
- Мар'ян став гравцем "Селтіка" влітку 2019 року, але виходив на поле лише в трьох матчах "кельтів".
- У Шотландії достроково завершили футбольний сезон і "Селтік" був оголошений чемпіоном. Та Швед не отримав чемпіонської медалі, адже не зіграв бодай у 25% матчів.
- За інформацією журналіста Ігоря Циганика, Мар'ян не зміг адаптуватися у Шотландії.