"Ференцварош" Реброва может приобрести футболиста сборной Украины
Футболист сборной Украины Марьян Швед летом 2020 года может сменить клубную прописку. Атакующий полузащитник стремится покинуть шотландский "Селтик".
Швед не вернется в УПЛ
Сейчас 22-летний Швед находится во Львове, где индивидуально тренируется, сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников.
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По его информации, Швед не рассматривает варианты продолжения карьеры в Украине.
Ранее сообщалось, что на Шведа претендуют "Карпаты" и "Александрия".
Болотников сообщил, что Марьян может продолжить карьеру в высших дивизионах Бельгии и Испании.
Также, по его информации, Шведа хочет видеть в составе венгерского "Ференцвароша" украинский тренер Сергей Ребров.
Сейчас в "Ференцвароше" выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.
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Почему Швед хочет покинуть "Селтик"
- Марьян стал игроком "Селтика" летом 2019 года, но выходил на поле лишь в трех матчах "кельтов".
- В Шотландии досрочно завершили футбольный сезон и "Селтик" был объявлен чемпионом. Но Швед не получил чемпионской медали, ведь не сыграл хотя бы в 25% матчей.
- По информации журналиста Игоря Цыганика, Марьян не смог адаптироваться в Шотландии.