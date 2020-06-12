Марьян Швед рассказал, вернется ли в "Карпаты"
Украинский футболист Марьян Швед не рассматривает предложения из Украины. Он постарается закрепиться в основе "Селтика" или выберет другой вариант из европейских чемпионатов.
Несмотря на заинтересованность родного клуба футболиста, Марьян Швед не хочет возвращаться в украинский чемпионат, пишет Sport.ua.
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Будущее футболиста
Если тренерский штаб шотландского клуба будет видеть будущее футболиста в команде, тогда украинец останется и будет стараться пробиться в основной состав. Если наставник укажет ему на "дверь", тогда Швед будет рассматривать варианты из Европы.
Добавим, что определенный интерес к Шведу проявляют клубы из Германии и Бельгии, однако общение идет на уровне консультаций и говорить о большем не стоит.
Почему Швед может покинуть "Селтик"
- Швед, который стал игроком "Селтика" летом 2019 года, выходил на поле лишь в трех матчах "кельтов".
- В Шотландии решили досрочно завершить футбольный сезон. "Селтик" был объявлен чемпионом.
- Но Швед не получил чемпионской медали. Для этого следует сыграть хотя бы в 25% матчей.
- Текущая трансферная цена Шведа, согласно данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
Футбольная карьера Марьяна Шведа: главное
- Воспитанник львовских "Карпат".
- В августе 2015 года испанская "Севилья" сообщила о покупке игрока и заключении контракта на 5 лет. Юный украинец начал выступления за "Севилью Атлетико" (молодежная команда "Севильи"), которая впоследствии по итогам первенства 2015/16 вышла из Сегунды В в Сегунду. В целом в сезоне 2015/16 провел в этом турнире 6 матчей (1 гол и 2 голевые передачи).
- В 2017 году подписал трехлетний контракт с "Карпатами". В сезоне 2018/19 стал лидером "львов". Чемпионат закончил на третьем месте в гонке бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- В 2018 году дебютировал за национальную команду страны.
- С 2019 выступает за шотландский "Селтик".