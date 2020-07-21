Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в чемпионате Шотландии. Среди них и игрок "Селтика" и сборной Украины Марьян Швед.

По новым данным, которые опубликованы на сайте Transfermarkt, стоимость Марьяна Шведа составляет лишь 800 тысяч евро. Это на 400 тысяч евро меньше, чем было еще в апреле 2020 года. Тогда его цена составляла 1,2 миллиона евро.

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Цена на Марьяна Шведа постепенного падает после того, как он перешел из "Карпат" в "Селтик". Самым высоким показателем была цена в 2 миллиона евро – в декабре 2018 и августе 2019 года. Уже в феврале 2020 года он стоил 1,5 миллиона евро, а в апреле того же года – 1,2 миллиона евро.

Стоит отметить, что за год, который Швед провел в составе "Селтика", он сыграл лишь в трех матчах – по одному в чемпионате и кубке страны, а также в квалификации Лиги чемпионов против эстонского "Нымме Калью". Во всех этих матчах он выходил на замену в конце встречи, в общем проведя 40 минут на поле. Но успел отличиться забитым голом в еврокубках. Еще четыре матча он провел на скамейке запасных. В других играх "Селтика" он не попадал в заявку на матч. Именно поэтому он не получил медаль чемпиона Шотландии.