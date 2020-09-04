Збірна Іспанії з футболу отримала підсилення перед поєдинком проти української команди. Футболіст "Вулверхемптона" Адама Траоре, який пропускав гру з Німеччиною через позитивний тест на COVID-19, зможе зіграти проти України.

Траоре здав позитивний тест на COVID-19 на початку тижня. Проте 4-го вересня він вже зміг приєднатися до команди для підготовки до гри зі збірною України. Про це інформує сайт збірної Іспанії.

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Траоре може дебютувати в Іспанії

Повідомляється, що результати повторних аналізів Траоре не виявили зараження.

Для 24-річного атакувального півзахисника матч з Україною може стати дебютним у складі національної збірної Іспанії.

Що відомо про Траоре? 24-річний Траореа – вихованець "Барселони". У 2016 році переїхав в Англію, де виступав за "Астон Віллу" та "Мідлсбро". Наразі Адама виступає за "Вулверхемптон". За "вовків" Траоре зіграв 90 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 15 результативних передач.

Поєдинок Іспанія – Україна відбудеться 6-шо вересня у Мадриді.

Україна та Іспанія вже стартували в Лізі націй. 3-го вересня українці у Львові перемогли Швейцарію, а Іспанія в паралельній грі поділила очки з Німеччиною.

Для України та Іспанії це буде 5-а зустріч. Чотири рази матчі між збірними завершувалися перемогами Іспанії. Ще одну гру Іспанія звела до нічиєї.