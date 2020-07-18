Футболист Альваро Одриосола в сезоне 2019/2020 умудрился выиграть два чемпионата. Альваро стал чемпионом Испании и Германии.

Феномен Одриосолы

Первые золотые медали Одриосола выиграл в Германии, сообщает 24 канал. Альваро выиграл Бундеслигу в составе мюнхенской "Баварии".

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24-летний футболист перешел в "Баварию" зимой на правах аренды из "Реала". В Бундеслиге Альваро провел 3 матча, отыграв 153 минуты.

Также Одриосола получил с "Баварией" Кубок Германии.

16-го июля Одриосола формально получил еще одни золотые медали. "Реал" оформил чемпионство в Испании.

Первую половину сезона Альваро провел в "Реале", за который в Ла Лиге отыграл 4 матча – 344 минуты.

Контракт Одриосолы с "Реалом" рассчитан до 2024 года.

Благодаря чемпионству "Реала" состоялся еще один рекорд. Бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа стал всего лишь вторым игроком, который выигрывал чемпионат Испании с двумя мадридскими командами.

До этого Куртуа становился чемпионом Испании в составе "Атлетико".

Первым игроком, который выигрывал чемпионат с "Реалом" и "Атлетико" был форвард Хосе Луис Перес-Пайя (за "Атлетико" – в 1951 году, за "Реал" в 1954-55 годах).