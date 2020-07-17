Новым чемпионом Испании по футболу стал мадридский "Реал". Команда получила чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.

"Реал" за два тура до конца опережал "Барселону" на четыре очка. Поэтому мадридской команде в матче 37-го тура в четверг, 16 июля, следовало сыграть не хуже, чем "Барселона", чтобы обеспечить себе титул, пишет 24 канал.

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"Реал" в этом туре принимал дома "Вильярреал", а "Барселона" играла против "Осасуны" дома.

В первом тайме "Реал" вышел вперед благодаря голу Бензема на 29-й минуте. "Барселона" в настоящее время уступала дома после гола Хосе Мануэля.

Во втором тайме Бензема удвоил преимущество "Реала". Зато Месси сравнял счет в игре против "Осасуны". Впоследствии Иборра сократил отставание в игре против мадридской команды. "Барселона" же получила численное преимущество.

Но все сложилось успешно для "сливочных" – "Барселона" свой матч проиграла, пропустив на 90+4 минуте после удара Торреса.

Для "Реала" это чемпионство стало 34-м. До этого последний раз "сливочные" побеждали еще в сезоне 2016/17. "Барселона" же финишировала второй.