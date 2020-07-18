Футболіст Альваро Одріосола у сезоні 2019/2020 примудрився виграти два чемпіонати. Альваро став чемпіоном Іспанії та Німеччини.

Феномен Одріосоли

Перші золоті медалі Одріосола виграв у Німеччині, повідомляє 24 канал. Альваро виграв Бундеслігу у складі мюнхенської "Баварії".

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24-річний футболіст перейшов у "Баварію" взимку на правах оренди з "Реала". У Бундеслізі Альваро провів 3 матчі, відігравши 153 хвилини.

Також Одріосола здобув з "Баварією" Кубок Німеччини.

16-го липня Одріосола формально отримав ще одні золоті медалі. "Реал" оформив чемпіонство в Іспанії.

Першу половину сезону Альваро провів у "Реалі", за який у Ла Лізі відіграв 4 матчі – 344 хвилини.

Контракт Одріосоли з "Реалом" розрахований до 2024 року.

Завдяки чемпіонству "Реала" відбувся ще один рекорд. Бельгійський голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа став всього лиш другим гравцем, який вигравав чемпіонат Іспанії з двома мадридськими командами.

До цього Куртуа ставав чемпіоном Іспанії у складі "Атлетіко".

Першим гравцем, який вигравав чемпіонат з "Реалом" та "Атлетіко" був форвард Хосе Луїс Перес-Пайя (за "Атлетіко" – у 1951 році, за "Реал" у 1954-55 роках).