"Бавария" оформила 30-е чемпионство в истории чемпионата Германии: видео
Мюнхенская "Бавария" в тридцатый раз в истории выиграла на чемпионате Германии по футболу. Немецкий гранд выиграл Бундеслигу в восьмой раз подряд. В 32 туре Бундеслиги "красные" минимально одолели "Вердер".
Вердер – Бавария 0:1
Гол: Левандовский, 43
Удаление: Дэвис, 79 (Бавария)
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Первый тайм не увенчался ливнем опасных моментов, а только реальной непогодой, пишет 24 канал. Первый момент в матче на 18 минуте создали "музыки". Эггештайн пробил из-за пределов штрафной, но совсем немножко не попал в ворота.
"Бавария", которая контролировала мяч, столкнулась с насыщенной защитой. Поэтому сверхбыстрые Коман и Гнабри не имели возможности разогнаться.
Первый настоящий момент "Бавария" воплотила в гол. Боатенг шикарным "черпачком" нашел в штрафной Левандовского. Польский форвард мастерски избежал офсайда и не оставил шансов Павленко.
После перерыва "Бавария" едва не увеличила преимущество. Левандовски замкнул пас Мюллера, но арбитр зафиксировал офсайд.
На 79 минуте "Баварию" подвел Дэвис: канадец наработал на удаление. Это придало нешуточной интриги на последних минутах поединка.
Два феноменальных сейва позволили "Баварии" отстоять победу, а затем за 2 тура до завершения чемпионата выиграть Бундеслигу.
Что интересно, 12 из 14 чемпионств в 21 веке "Бавария" завоевала именно в выездных поединках. До сих пор ни одна немецкая команда не получила больше "Серебряных Салатниц", чем "Бавария".
Зато "Вердер" в ближайших двух турах ждет битва на выживание.
"Вердер" – "Бавария" обзор матча: