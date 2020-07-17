Новый титул каждые 19 матчей: Зидан – лучший тренер в истории "Реала"
"Реал" победил "Вильярреал" и стал досрочным чемпионом Испании. Для главного наставника "сливочных" Зинедина Зидана этот титул стал 11 во главе мадридцев, теперь француз является самым успешным тренером в истории клуба.
Такую феноменальную статистику опубликовал журналист Sheffield Wednesday в своем Twitter.
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Самый успешный тренер "Реала"
Француз завоевывает по титулу каждые 19 матчей во главе клуба. В общем вместе с командой он завоевал 11 кубков за 209 матчей. Это лучший результат среди тренеров "сливочных". Второй результат – 8 трофеев – у Мигеля Муньоса, который возглавлял мадридцев в течение 1959/74 годов.
В тренерской копилке Зидана уже три победы в Лиге чемпионов, два Суперкубка Европы, два Суперкубка Испании, два клубных чемпионата мира, а также два титула чемпиона Испании.
Зидан признался, что Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но титулу Ла Лиги он рад больше. Он искренне благодарен президенту Флорентино Пересу, который привел его в лучший клуб мира еще как игрока, цитирует Marca.
- Зидан возглавляет "Реал" с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год – с 2018 по 2019 год.
- В течение 2001/06 лет француз выступал в составе "королевского клуба" как игрок и завоевал с командой 6 трофеев.