"Реал" победил "Вильярреал" и стал досрочным чемпионом Испании. Для главного наставника "сливочных" Зинедина Зидана этот титул стал 11 во главе мадридцев, теперь француз является самым успешным тренером в истории клуба.

Такую феноменальную статистику опубликовал журналист Sheffield Wednesday в своем Twitter.

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Самый успешный тренер "Реала"

Француз завоевывает по титулу каждые 19 матчей во главе клуба. В общем вместе с командой он завоевал 11 кубков за 209 матчей. Это лучший результат среди тренеров "сливочных". Второй результат – 8 трофеев – у Мигеля Муньоса, который возглавлял мадридцев в течение 1959/74 годов.

В тренерской копилке Зидана уже три победы в Лиге чемпионов, два Суперкубка Европы, два Суперкубка Испании, два клубных чемпионата мира, а также два титула чемпиона Испании.

Зидан признался, что Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но титулу Ла Лиги он рад больше. Он искренне благодарен президенту Флорентино Пересу, который привел его в лучший клуб мира еще как игрока, цитирует Marca.

Zinedine Zidane is averaging a trophy every 19 games as a manager. In a league with Barcelona and Lionel Messi in it, that’s absolutely bonkers. pic.twitter.com/eD3hXwU3nY — Joe Crann (@YesWeCrann) July 16, 2020

- Zinédine Zidane as @realmadrid manager



- La Liga

- Champions League

- European Super Cup

- FIFA Club World Cup

- Supercopa#HalaMadrid #Zizou pic.twitter.com/yHQ8TgZSzi — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 16, 2020