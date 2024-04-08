Также важной частью их жизни стали публичные выступления о войне. Наши атлеты рассказывают правду о террористических актах россиян и призывают мир помогать Украине оружием и финансово.

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Провокационное заявление футболиста Галатасарая

Накануне футболист Александр Зинченко в очередной раз поделился в интервью мыслями о войне. В частности, он рассказал, что готов будет пойти в армию, если его призовут.

На это отреагировал защитник турецкого Галатасарая Серж Орье, который ранее выступал за лондонский Тоттенхэм. Он резко ответил игроку Арсенала на такое признание, перекрутив слова украинского футболиста.

Отправляйся прямо сейчас и прекращай свое представление. Никто не должен тебе звонить. Доброволец не нуждается в вызове. Повторяю, отправляйся уже, чемпион,

– написал Орье.

Важно. Александр Зинченко не говорил о готовности стать добровольцем, а заявлял, что пойдет воевать, если его мобилизуют.

Отметим, что в марте Александр Зинченко стал амбассадором реабилитационного центра для военных, а до этого принял участие в благотворительном шоуматче с CS2 в поддержку батальона Айдар, во время которого удалось собрать более 7 миллионов гривен. Также он системно помогает семьям погибших фанатов через фонд "Трибуна Героев", куда ежемесячно донатит.

Что известно о Серже Орье