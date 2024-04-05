Немало атлетов защищает родную землю от оккупантов с оружием в руках. Большинство же занимается волонтерством или донатит, а также напоминает миру о войне на площадках, где их голос имеет влияние.

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Готов стать в строй

Одним из таких является украинский футболист Александр Зинченко. Он активно помогает Силам обороны, а недавно стал амбассадором реабилитационного центра для военных.

Полузащитник сборной Украины поделился мыслями о войне в родной стране и рассказал, готов ли будет воевать, если его позовут в армию.

Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Тяжело осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так трудно принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться.

Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", – заявил Зинченко.

Напомним, что Александр также является амбассадором UNITED24, а в конце февраля футболист принял участие в благотворительном шоуматче с CS2 в поддержку батальона Айдар, во время которого удалось собрать более 7 миллионов гривен.

Справка. В сезоне-2023/2024 Александр Зинченко сыграл 30 матчей за Арсенал во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Следующий поединок "канониры" проведут 6 апреля на выезде против Брайтона. Стартовый свисток прозвучит в 19:30