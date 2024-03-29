Многие из них взяли оружие в руки и защищают родную землю на передовой. Большинство же занимается волонтерством, донатит и использует свою узнаваемость на международной арене.

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Очередное проявление патриотизма

Одним из тех, чей голос громко звучит в мире является лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко. Он активно помогает украинским воинам и является амбассадором UNITED24.

Теперь же игрок присоединился к еще одной важной инициативе. Уроженец Радомышля стал частью команды проекта "4.5.0 Recovery Center", который имеет цель создать современный реабилитационный центр для украинских защитников на Закарпатье.

Звездный футболист будет сотрудничать с командой проекта, чтобы привлечь международную поддержку и помощь в "4.5.0 Recovery Center", реновация которого уже продолжается. Главной целью заведения является обеспечение благоприятных условий для физического и психологического восстановления тысячи украинских героев, пострадавших во время войны.

Зинченко присоединился к проекту "4.5.0 Recovery Center": смотрите видео

Спасибо господину Александру за патриотическую и государственную позицию. Добро пожаловать в команду проекта Закарпатского областного реабилитационного центра "4.5.0 Recovery Center". Вместе мы сила, вместе мы победим! Слава Украине! Героям слава!

– говорится в сообщении реабилитационного центра.

Напомним, что в конце февраля Александр Зинченко также принял участие в благотворительном шоуматче с CS2 в поддержку батальона Айдар. В итоге, с того мероприятия удалось собрать более 7 миллионов гривен.

Справка. В нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл 29 матчей за Арсенал, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Следующий поединок "канониры" проведут 31 марта на выезде против Манчестер Сити. Стартовый свисток прозвучит в 18:30