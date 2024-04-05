Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 31-го тура английской Премьер-лиги. В список из 11 игроков попал украинский латераль лондонского Арселала Александр Зинченко.

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Зинченко вошел в сборную тура в АПЛ от WhoScored

Арсенал на своем поле победил Лутон Таун (2:0), а Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

WhoScored поставил украинцу оценку в 7,61 баллов, что позволило Зинченко попасть в символическую сборную 31 тура. Это лучшая оценка среди всех левых защитников в АПЛ в 31-м туре.

Символическая сборная 31-го тура АПЛ по версии WhoScored

Голкипер: Марк Флеккен (Брентфорд)

Защитники: Джоэл Велтман (Брайтон), Габриэл (Арсенал), Берн (Ньюкасл), Зинченко (Арсенал)

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Коул Палмер (Челси), Фил Фоден (Манчестер Сити), Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон)

Форвард: Крис Вуд (Ноттингем Форест).

Отметим, что в этом сезоне Александр Зинченко провел 30 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил один гол на отдал две результативные передачи.