Поэтому многие украинские семьи потеряли своих мужей, сыновей, а дети погибших болельщиков смогут увидеть отца только на памятных фотографиях в фотоальбоме. Чтобы поддержать родных павших фанатов был создан благотворительный фонд "Трибуна героев".

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Игроки сборной поддержали семьи павших фанатов

К этой важной инициативе присоединилось немало людей из футбольного сообщества, в частности, украинских игроков высокого уровня. Некоторые из них системно поддерживают семьи погибших на войне воинов, которые сменили фанатскую экипировку на мультикам и пиксель.

Фонд сообщил, что 10 игроков сборной Украины, которые сейчас играют в зарубежных чемпионатах, присоединились к ежемесячной поддержке 12 семей погибших фанатов. В этот список вошли: Александр Зинченко, Артем Довбик, Сергей Кривцов, Роман Яремчук, Анатолий Трубин, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и Илья Забарный.

"Трибуна Героев" поблагодарила футболистов за помощь и подчеркнула важность примера, который сборники подают другим.

"Очень важной частью Футбольной семьи являются легионеры-сборщики, которые присоединились к системной ежемесячной поддержке "Трибуны Героев" и семей погибших фанатов. Сейчас их помощь – это ежемесячные выплаты 12 семьям. Эти футболисты сборной Украины стали примером для многих других спортсменов. И мы верим, что этому примеру будет следовать все больше украинских футболистов.

Мы искренне благодарны нашим легионерам за помощь и поддержку, за то, что помнят тех, кто раньше болел на трибунах, а сейчас отдал свою жизнь за Украину. Мы одна большая футбольная семья", – говорится в заявлении фонда.



Легионеры-сборщики, которые системно поддерживают семьи воинов / Фото из инстаграма "Трибуны Героев"

Важно. Шахтер стал первым клубом УПЛ, который создает футбольную команду военных, которые из-за ранений пережили ампутацию конечностей. Новосозданная команда будет участвовать в международных соревнованиях, а от "горняков" это очередной пример, как нужно поддерживать воинов.