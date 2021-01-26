ПСЖ привлекает забивного Рамоса бешеным контрактом
Капитан Реала Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в ПСЖ. Французский гранд предложил защитнику щедрые условия контракта.
Источники: Onda Cero
Соглашение лидера с "Королевским клубом" истекает в конце июня 2021 года. Сейчас игрок уже может начинать думать о своем будущем и подписывать предварительный контракт.
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Щедрый контракт от ПСЖ
Французский ПСЖ решил вмешаться в борьбу за забивного защитника Серхио Рамоса. Парижане хотят подписать испанца сроком на 3 года с зарплатой в 15 миллионов евро в год.
"Сливочные" пока не смогли подписать со своим лидером новое соглашение. Руководство клуба из Мадрида не готово платить столько Рамосу. Мадридцы предлагали футболисту контракт до 2022 года с зарплатой в 10,8 миллиона евро.
Интересно, что между Реалом и ПСЖ есть "джентльменское" соглашение – не переманивать игроков друг в друга.
В этом сезоне Серхио провел в футболке мадридского клуба 18 матчей во всех турнирах, в которых трижды отличился в воротах соперника и еще один раз ассистировал партнеру по команде.
Кто интересовался Рамосом
- Ливерпуль
- Манчестер Сити
- Манчестер Юнайтед
- Челси
- Арсенал
- Тоттенхэм
Футболисты, у которых заканчиваются контракты / Инфографика 24 канала
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