Англійські клуби Манчестер Юнайтед та Вест Хем домовилися про трансфер футболіста збірної Англії Джессі Лінгарда. Гравець виступатиме за Вест Хем.

Джерело: сайт Манчестер Юнайтед

Півзахисник Джессі Лінгард офіційно перейшов з Манчестер Юнайтед у Вест Хем на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону-2020/2021.

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Зазначимо, що 28-річний виступає на позиції українського футболіста Вест Хема Андрія Ярмоленка.

1️⃣1️⃣ things to know about our new No.1️⃣1️⃣!#WelcomeJesse — West Ham United (@WestHam) January 29, 2021

Статистика Лінгарда. У цьому сезоні Лінгард жодного разу не зіграв за Манчестер Юнайтед в АПЛ. Він тільки тричі виходив на поле у кубкових матчах.

Зазначимо, що взимку лави Вест Хема покинув інший конкурент Андрія Ярмоленка – Роберт Снодграсс. Футболіст перейшов у Вест Бромвіч.

Також Вест Хем покинув найдорожчий футболіст в історії клубу Себастьян Аллер. Він підсилив амстердамський Аякс.