Зірковий конкурент для Ярмоленка: гравець Манчестер Юнайтед Лінгард перейшов у Вест Хем
Англійські клуби Манчестер Юнайтед та Вест Хем домовилися про трансфер футболіста збірної Англії Джессі Лінгарда. Гравець виступатиме за Вест Хем.
Джерело: сайт Манчестер Юнайтед
Півзахисник Джессі Лінгард офіційно перейшов з Манчестер Юнайтед у Вест Хем на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону-2020/2021.
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Зазначимо, що 28-річний виступає на позиції українського футболіста Вест Хема Андрія Ярмоленка.
Зазначимо, що взимку лави Вест Хема покинув інший конкурент Андрія Ярмоленка – Роберт Снодграсс. Футболіст перейшов у Вест Бромвіч.
Також Вест Хем покинув найдорожчий футболіст в історії клубу Себастьян Аллер. Він підсилив амстердамський Аякс.
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