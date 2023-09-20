Такие действия подвергаются критике уже и от земляков "Жадного пуза". Они высмеивают наигранную уверенность Фьюри в себе и призывают меньше говорить, а показать свои способности в ринге.

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С Тайсоном Фьюри не хотят сидеть за одним столом

Главное событие которого все ждут, конечно же, является бой против Александра Усика за абсолютного чемпиона. Тайсон Фьюри систематически подчеркивает, что не заинтересован в этом поединке, а его мотивацией являются исключительно деньги. Именно поэтому 28 октября он сразится с бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну.

Экс-чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA во втором среднем весе британец Карл Фроч обратился к "Цыганскому королю" по этому поводу и заявил, что он вредит спорту.

Хорошо, ты забираешь деньги, это здорово, но когда твоя карьера закончится, ты хочешь, чтобы твое наследие осталось нетронутым. Фанаты настроены против тебя – это грустно видеть. В глубине души, я думаю, ты понимаешь, что вредишь спорту. Ты берешь деньги вместо того, чтобы гордиться спортом.



Я тебе кое-что скажу: ты можешь иметь столько денег, сколько захочешь, но если в следующем году ты придешь на вечеринку, посвященную Залу славы, ты не будешь обедать за главным столом со мной и такими как я. Тебе не место там с таким резюме,

– сказал Фроч.

Это уже далеко не первый случай, когда Тайсон Фьюри подвергается критике. Ранее его промоутер Боб Арум призвал британца "перестать валять дурака" и провести бой за абсолютного чемпиона.

Интересно. Накануне Тайсон Фьюри заявил, что он завершил боксерскую карьеру и собирается снять голливудский фильм