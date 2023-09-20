Такі дії піддаються критиці вже й від земляків "Жадібного пуза". Вони висміюють награну впевненість Ф'юрі у собі та закликають менше говорити, а показати свої здібності у ринзі.

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З Тайсоном Ф'юрі не хочуть сидіти за одним столом

Головна подія на яку всі чекають, звісно ж, є бій проти Олександра Усика за абсолютного чемпіона. Тайсон Ф'юрі систематично наголошує, що не зацікавлений у цьому поєдинку, а його мотивацією є виключно гроші. Саме тому 28 жовтня він битиметься з колишнім чемпіоном ММА Френсісом Нганну.

Ексчемпіон світу за версіями WBC, IBF, WBA у другій середній вазі британець Карл Фроч звернувся до "Циганського короля" з цього приводу та заявив, що він шкодить спорту.

Добре, ти забираєш гроші, це чудово, але коли твоя кар’єра закінчиться, ти хочеш, щоб твоя спадщина залишилася недоторканою. Фанати налаштовані проти тебе – це сумно бачити. У глибині душі, я думаю, ти розумієш, що шкодиш спорту. Ти береш гроші замість того, щоб пишатися спортом.



Я тобі ще дещо скажу: ти можеш мати стільки грошей, скільки захочеш, але якщо наступного року ти прийдеш на вечірку, присвячену Залу слави, ти не обідатимеш за головним столом зі мною та такими як я. Тобі не місце там із таким резюме,

– сказав Фроч.

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли Тайсон Ф'юрі піддається критиці. Раніше його промоутер Боб Арум закликав британця "перестати валяти дурня" та провести бій за абсолютного чемпіона.

Цікаво. Напередодні Тайсон Ф'юрі заявив, що він завершив боксерську кар'єру та збирається зняти голлівудський фільм.