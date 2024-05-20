В ночь с 18 на 19 мая состоялся исторический бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Судьи отдали победу украинскому боксеру.

Читайте также Заслуженное признание: Усик стал лучшим боксером мира в рейтинге P4P

Немедленного реванша не будет

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри еще на ринге хотел реванш с Александром Усиком.

Я ему сказал: "Жди, ты был далеко от семьи с декабря прошлого года". Он провел два тренировочных лагеря подряд. Это долгое время, чтобы быть вдали от своей семьи. Ему не нужно принимать поспешных решений,

– рассказал промоутер.

Однако он также отметил, что у Тайсона не имеют права спрашивать, что ему делать, ведь это его выбор. В частности Уоррен рассказал о состоянии британца.

Когда я буду с ним разговаривать, я даже не буду пытаться влиять на него. Тайсон очень богатый человек. В каждом бою он получает огромные гонорары. Сможет ли он потратить заработанные деньги? Нет. Поэтому теперь он должен определиться, что хочет делать,

– добавил Фрэнк Уоррен.

Важно! Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на октябрь 2024 года. Соревноваться они будут только за три титула.

Интересно, что благодаря своей победе на "Kingdom Arena", Александр Усик стал третьим боксером в современной истории, который достиг абсолютного чемпионства в разных весовых категориях. Ранее это удавалось только Теренсу Кроуфорду и Наои Иноуэ.