У ніч з 18 на 19 травня відбувся історичний бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Судді віддали перемогу українському боксеру.

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Негайного реваншу не буде

Глава Queensberry Promotions Френк Воррен заявив, що Тайсон Ф'юрі ще на рингу хотів реванш з Олександром Усиком.

Я йому сказав: "Чекай, ти був далеко від сім'ї з грудня минулого року". Він провів два тренувальні табори поспіль. Це довгий час, щоб бути далеко від своєї сім'ї. Йому не потрібно ухвалювати поспішних рішень,

– розповів промоутер.

Однак він також зазначив, що у Тайсона не мають права питати, що йому робити, адже це його вибір. Зокрема Воррен розповів про статки британця.

Коли я буду з ним розмовляти, я навіть не буду намагатися впливати на нього. Тайсон дуже багата людина. У кожному бою він здобуває величезні гонорари. Чи зможе він витратити зароблені гроші? Ні. Тож тепер він має визначитися, що хоче робити,

– додав Френк Воррен.

Важливо! Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на жовтень 2024 року. Змагатимуться вони лише за три титули.

Цікаво, що завдяки своїй перемозі на “Kingdom Arena”, Олександр Усик став третім боксером в сучасній історії, який досяг абсолютного чемпіонства в різних вагових категоріях. Раніше це вдавалося лише Теренсу Кроуфорду та Наої Іноуе.