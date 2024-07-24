30 апреля в семье Франсиса Нганну произошла трагедия. У боксера внезапно умер 18-месячный сын.
Читайте также "Ломаченко не будет драться в этом году": глава Top Rank рассказал о планах украинского боксера
Нганну возвращается в бокс
Официальной даты боя с Ренаном Феррейрой нет, однако сам Франсис сообщил, что поединок состоится в октябре 2024 года.
Окончательно еще ничего не решено, однако Лига профессиональных бойцов (PFL) работает над тем, чтобы их бой состоялся 19 октября в Саудовской Аравии.
Отметим, что ранее Нганну говорил, что свой следующий бой посвятит своему покойному сыну.