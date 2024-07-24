30 апреля в семье Франсиса Нганну произошла трагедия. У боксера внезапно умер 18-месячный сын.

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Нганну возвращается в бокс

Официальной даты боя с Ренаном Феррейрой нет, однако сам Франсис сообщил, что поединок состоится в октябре 2024 года.

Окончательно еще ничего не решено, однако Лига профессиональных бойцов (PFL) работает над тем, чтобы их бой состоялся 19 октября в Саудовской Аравии.

Справка. В последнем бою в марте 2024 года Франсис Нганну проиграл Энтони Джошуа. Эй-Джей отправил соперника в нокаут.

Отметим, что ранее Нганну говорил, что свой следующий бой посвятит своему покойному сыну.