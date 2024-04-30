По эксклюзивной информации от журналиста Джозефа Эссами, у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну умер 18-летний сын. Впоследствии сам боксер подтвердил эту информацию в своих социальных сетях.
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Маленький сын Нганну умер
Подробности и причины смерти пока неизвестны. Франсис Нганну написал очень эмоциональные посты в своих социальных сетях.
В чем смысл жизни, если то, за что мы так рьяно боремся, в конце концов причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она такая несправедливая и безжалостная? Я ужасно устал от этого,
– написал боксер в Х.
В комментариях к посту его поддержали поклонники и другие известные боксеры, в частности Конор Макгрегор.
Еще один эмоциональный пост вышел в инстаграме Нганну.
Слишком рано прощаться, но он ушел. Мой маленький мальчик, мой друг, мой напарник Коби был полон жизни и радости. Теперь он лежит без жизни. Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не отвечал,
– говорится в посту.
Недавно Франсис Нганну также выразил желание выйти на ринг с будущим соперником Александра Усика – Тайсоном Фьюри.