Ранее менеджер Ломаченко сообщил, что украинец не выйдет на ринг до конца 2024 года. Причиной является отсутствие мотивации у боксера.
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Дальнейшие планы Ломаченко
Боб Арум рассказал, что обедал в Лос-Анжелесе с Василием Ломаченко, менеджером Эгисом Климасом и Анатолием Ломаченко.
Василий сказал: "Я не ухожу на пенсию". Это было предельно ясно. Он настаивает на этом. Мы обсуждали дальнейшие планы и решили, что он не будет драться в этом году. Он сказал, что проведет несколько недель здесь, в Штатах, а потом вернется в Украину, потому что дети учатся в школе и он хочет провести время с ними, а не тренироваться. Но он определенно не уходит на пенсию и хочет драться в следующем году. В остальном мы очень хорошо провели время. Это был прекрасный день,
– отметил промоутер.
Отметим, что Дэвис бросил вызов Василию Ломаченко после того, как нокаутировал Фрэнка Мартина. Следующий бой украинский боксер может провести именно против "Танка", однако их переговоры в Лос-Анжелесе были сорваны.