Ранее менеджер Ломаченко сообщил, что украинец не выйдет на ринг до конца 2024 года. Причиной является отсутствие мотивации у боксера.

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Дальнейшие планы Ломаченко

Боб Арум рассказал, что обедал в Лос-Анжелесе с Василием Ломаченко, менеджером Эгисом Климасом и Анатолием Ломаченко.

Василий сказал: "Я не ухожу на пенсию". Это было предельно ясно. Он настаивает на этом. Мы обсуждали дальнейшие планы и решили, что он не будет драться в этом году. Он сказал, что проведет несколько недель здесь, в Штатах, а потом вернется в Украину, потому что дети учатся в школе и он хочет провести время с ними, а не тренироваться. Но он определенно не уходит на пенсию и хочет драться в следующем году. В остальном мы очень хорошо провели время. Это был прекрасный день,

– отметил промоутер.

Справка. Последний бой Василия Ломаченко был в мае 2024 года против Джорджа Камбососа за пояс IBF в легком весе, который он выиграл, нокаутировав соперника.

Отметим, что Дэвис бросил вызов Василию Ломаченко после того, как нокаутировал Фрэнка Мартина. Следующий бой украинский боксер может провести именно против "Танка", однако их переговоры в Лос-Анжелесе были сорваны.