30 апреля в семье Франсиса Нганну произошла трагедия. У боксера внезапно умер 18-месячный сын.

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Нганну посвятит следующий бой покойному сыну

Тренер боксера рассказал о его выздоровлении и возможном возвращении в бокс.

Он выздоравливает. Улыбка возвращается на его лицо, и он все чаще шутит. Он вернулся в зал и немного поговорил со Стриклендом и другими ребятами. Мы прекрасно понимаем, что далеко не все раны затянулись. У него еще будут моменты слабости и уязвимости. Хотя он уже заговорил о следующем бое. Как-то за обедом он сказал, что хотел бы следующий бой посвятить сыну,

– отметил Эрик Никсик.

Ранее Дьюи Купер заявлял, что Франсис не планирует в ближайшее время возвращаться в бокс, поскольку не может смириться со смертью сына.

Отметим, что последний бой Нганну провел против Джошуа. Эй-Джей нокаутом победил противника.