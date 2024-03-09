После феерического дебюта камерунского бойца в боксе против Тайсона Фьюри, где "Цыганский король" победил лишь раздельным решением судей, немало экспертов считали, что Фрэнсис Нганну сможет на равных противостоять и Эй Джею. Однако на практике все оказалось совсем иначе, пишет 24 Канал.

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Джошуа был на голову сильнее

Бой Джошуа против Нганну прошел под полным контролем британского боксера. Поединок длился неполных два раунда.

34-летний боксер трижды отправил соперника в нокдаун – один в стартовом раунде и еще два в последнюю минуту второго раунда. После последнего рефери возобновил бой и за ним сразу последовал нокаут.

Смотрите видеообзор боя Джошуа – Нганну

Отметим, что эта победа стала 28-й для Энтони Джошуа на профессиональном уровне. В его пассиве также есть два поражения от Александра Усика и одно от Энди Руиза, на даный момент британец имеет серию из четырех побед.

Интересно. Ожидается, что свой следующий поединок Энтони Джошуа проведет против победителя "боя века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, но это должно произойти после реванша будущих соперников битвы за абсолют.