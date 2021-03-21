Украинский футболист Аталанты Руслан Малиновский открыл счет в матче против Вероны в 28 туре Серии А. После первого тайма счет в матче 0:2.

Футболист открыл счет на 33-й минуте, реализовав пенальти. На 43-й минуте Руслан также сделал ассист Сапату, который удвоил счет в матче.

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Видео гола Малиновского

Видео ассиста Малиновского

Теперь на счету 27-летнего украинца 3 гола и 4 ассиста в 26 матчах текущего чемпионата Италии. Еще один мяч он забил в Кубке страны.