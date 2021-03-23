Сборная Украины первый матч отбора на ЧМ-2022 проведет против Франции. Эти команды уже встречались между собой в октябре 2020 года. И тогда украинцы уступили со счетом 1: 7.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в этом матче участия не принимал. Но он может сыграть против французов 24 марта.

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"Никаких опасений у нас нет. Да, мы осознаем, какая сборная нам будет противостоять, это чемпион мира. Дополнительной мотивации нам не надо, мы понимаем, с кем будем играть. Счет прошлогоднего матча не показывал того, что происходило на поле. 15 – 20 минут первого тайма, я считаю, наша команда выглядела даже лучше соперника. Хорошо, что такой счет случился в товарищеском матче. Сейчас официальный поединок, и будет совсем другая игра", – убежден Зинченко.

Стоит добавить, что это будет первый матч для "сине-желтых" в 2021 году. В последний раз команда сыграла еще в ноябре 2020 года, когда уступила немцам, а со швейцарцами так и не удалось сыграть, за что нам засчитали техническое поражение.

"Теперь нам надо вспоминать связи, которые были раньше, во время поединков отбора Евро-2020. Нам нужно хорошо подготовиться к матчам, расклад такой, что времени на раскачку нет. Главное, чтобы не было травм", – рассказал Зинченко.

Напомним, сборная Украины по футболу в марте проведет три матча отбора на чемпионат мира 2022 года:

24 марта против Франции на выезде

27 марта против Финляндии в Киеве

31 марта против Казахстана в Киеве

Стоит отметить, что два домашних матча против Финляндии и Казахстана сборная Украины должна была провести во Львове. Но матчи перенесли в Киев из-за введения красной зоны во Львове. Но после этого усилили карантин и в Киеве.