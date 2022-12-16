Уже 18 декабря в Катаре пройдет финал чемпионата мира по футболу 2022 года. В решающем матче за Кубок сойдутся сборные Аргентины и Франции.

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Перед финалом Президент Украины Владимир Зеленский обратился в ФИФА с просьбой выступить по видео перед началом игры с призывом к миру. Организация отказала главе нашего государства, не дав никаких объяснений.

Зозуля против Шевченко

При этом в инстаграмме появилось скандальное фото фото с послом платформы UNITED24 Андреем Шевченко. На нем легенда украинского футбола позирует вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и своим экспортером по Милану Кака.

Этот снимок очень сильно разозлил бывшего нападающего сборной Украины Романа Зозулю. Футболист Райо Махадаонда разнес Шевченко за фото с "другом России".

"Полностью вся структура ФИФА и дальше пляшет на российских рублях. Сначала они просят Украину прекратить огонь и боевые действия, для того, чтобы провести ЧМ. Прекратить оборону государства, на которую напал агрессор и уничтожает ее! Это бл*ть как?!?! Это что, кино на паузу поставить?Ты приезжай, поживи хоть неделю под обстрелами ракет, без связи, света, отопления и газа.Услышь, что такое сирена по 10 раз в день. .Трусы. Прихвостни.

А теперь перейдем к самому сладкому. Андрей Шевченко. Посол. Патриот. Большой тренер и футболист. Человек, который вместо того, чтобы убеждать ФИФА в необходимости дать возможность выступить Зеленскому, просто фоткается с Инфантино. С человеком, чьи руки в дерьме русских денег. Боже, да что же происходит. Куда все смотрят? Андрей вместо попыток договориться о снятии санкций с Абрамовича и предложений ввести его в переговорную группу лучше бы вы делали из ФИФА орган, который не будет заангажирован и на который не будет оказывать влияние Россия.



Шевченко с Инфантино и Кака / фото с телеграма Романа Зозули

Если кто-то забыл о политической карьере господина Шевченко, то хочу вам напомнить, что его партия – ОПЗЖ. А недавно журналисты раскопали его бизнес вместе с Абрамовичем. Конечно, кто-нибудь скажет, что на это можно закрыть глаза. Тогда напомню вам, о том, кто кум у пана Андрея – Сильвио Берлускони. Человек, дружащий с Путиным. Человек, обвиняющий в войне Украину, а не мерзкую Россию.

Ну и давайте не будем забывать о НОКе. Куда Шевченко пошел вместе со всеми из ОПЗЖ. Да, потом люди увидели, кто туда вошел, подняли бунт и Андрей на своей странице в ФБ сразу отписался, что снимает свою кандидатуру и увольняется с НОК. Но это только в его посте в соцсетях. На бумагах он до сих пор там,

– написал Зозуля на своей странице в телеграме.

Чем известен Зозуля

Отметим, что Роману приписывали интерес к должности главы УАФ и сам Зозуля подтвердил такие намерения. Однако форвард отметил, что не планирует вступать в избирательную кампанию к победе в войне с Россией.

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Напомним, что Зозуля выступал за Динамо, Днепр, Бетис, Альбасете и Фуэнлабраду. С киевлянами нападающий выигрывал чемпионат Украины и два Суперкубка, тогда как с Днепром доходил до финала Лиги Европы. За сборную Украины Роман провел 33 матча, забив 4 гола.