Эксигрейщик сборной Украины Роман Зозуля в последнее время поставил футбольную карьеру на паузу. Нападающий ушел из Фуэнлабрады и сейчас активно занимается помощью ВСУ в войне против России.

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Впрочем, в СМИ начали распространяться слухи о желании Зозули баллотироваться на пост президента Украинской ассоциации футбола. Об этом недавно заявил президент Движения Григорий Козловский.

Сам Роман решил прокомментировать такие новости на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что эта идея ему приходила в голову, но сейчас этот вопрос не актуален.

"Во-первых, пока в Украине идет война, я не вижу возможности заниматься чем-то другим, кроме того, как помогать ВСУ и своей стране. Во-вторых, я еще не завершил карьеру футболиста, хотя она и отошла на второй план из-за объективных причин, описанных выше. В-третьих, заниматься кулуарными договоренностями за спиной у действующего президента УАФ не планирую, если приму решение выдвигать свою кандидатуру на пост президента УАФ, то сообщу об этом публично.

Однако я соединю, если скажу, что никогда об этом не думал. Конечно, у меня есть свое видение развития украинского футбола. Кроме того, играя длительное время за границей, есть много идей, которые хотелось бы перенять и реализовать в Украине. Но всему свое время. Единственная победа, о которой я мечтаю сегодня, – победа Украины. А выборы выигрывать будем потом,

– написал Зозуля.

Роман - воспитанник Динамо, с которым становился чемпионом и обладателем Суперкубка Украины. Также Зозуля играл за Днепр, Бетис, Альбасете и Фуэнлабраду. Летом этого года украинец стал свободным агентом. Также на его счету 4 гола в 33 матчах за сборную Украины.

Напомним, что недавно Зозуля вместе с другими футболистами начал сбор средств на покупку "Байрактара". К инициативе присоединились Александр Зинченко, Василий Кравец, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.