Вже 18 грудня в Катарі пройде фінал чемпіонату світу з футболу 2022. У вирішальному матчі за Кубок зійдуться збірні Аргентини та Франції.

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Перед фіналом Президент України Володимир Зеленський звернувся до ФІФА із проханням виступити по відео перед початком гри із закликом до миру. Організація відмовила голові нашої держави, не надавши жодних пояснень.

Зозуля проти Шевченка

При цьому в інстаграм з'явилось скандальне фото фото із амбасадором платформи UNITED24 Андрієм Шевченком. На ньому легенда українського футболу позує разом із президент ФІФА Джанні Інфантіно та своїм експартнером по Мілану Кака.

Цей знімок дуже сильно розлютив колишнього нападника збірної України Романа Зозулю. Футболіст Райо Махадаонда розніс Шевченка за фото із "другом Росії".

"Повністю вся структура ФІФА і далі пляше на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, щоб провести ЧС. Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її! Це бл*ть як?!?! Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв’язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 раз на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку. Боягузи. Прихвостні.

А тепер перейдемо до самого солодкого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському, просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чиї руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться? Андрію, замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовіча та пропозицій ввести його в переговорну групу кращє б ви робили з ФІФА орган, який не буде заангажований та на який не буде мати впливу Росія.



Шевченко з Інфантіно та Кака / фото з телеграму Романа Зозулі

Якщо хтось забув про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія – ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовічем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія – Сільвіо Берлусконі. Людина, яка товаришує з Путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну Росію.

Ну і давайте не будемо забувати про НОК. Куди Шевченко пішов разом із всіма з ОПЗЖ. Так, потім люди побачили, хто туди увійшов, підняли бунт і пан Андрій на своїй сторінці в ФБ одразу відписався, що знімає свою кандидатуру та звільняється з НОК. Але це тільки в його пості в соцмережах. На бумагах він і досі там,

– написав Зозуля на своїй сторінці в телеграм.

Чим відомий Зозуля

Відзначимо, що Роману приписували інтерес до посади голови УАФ і сам Зозуля підтвердив такі наміри. Проте форвард зазначив, що не планує вступати у виборчу кампанію до перемоги у війні з Росією.

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Нагадаємо, що Зозуля виступав за Динамо, Дніпро, Бетіс, Альбасете та Фуенлабраду. Із киянами нападник вигравав чемпіонат України та два Суперкубки, тоді як з Дніпром доходив до фіналу Ліги Європи. За збірну України Роман провів 33 матчі, забивши 4 голи.