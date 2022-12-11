Состоялась тёплая встреча Романа Зозули и Мирона Маркевича. Совместное фото в своих соцсетях выложил нападающий. недавно стал игроком испанской Райо Махадаонды.

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Встреча бывших днепрян

Футболист мило подписал фото: "С папой".

Пока неизвестно, где именно встретились бывшие днепряне.

Отметим, что оба являются настоящими патриотами Украины. Зозуля и Маркевич старший продолжают поддерживать и помогать украинским военным приближать победу страны в войне против России.



Встреча Зозули и Маркевича / Фото из фейсбука футболиста