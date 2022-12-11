Состоялась тёплая встреча Романа Зозули и Мирона Маркевича. Совместное фото в своих соцсетях выложил нападающий. недавно стал игроком испанской Райо Махадаонды.
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Встреча бывших днепрян
Футболист мило подписал фото: "С папой".
Пока неизвестно, где именно встретились бывшие днепряне.
Отметим, что оба являются настоящими патриотами Украины. Зозуля и Маркевич старший продолжают поддерживать и помогать украинским военным приближать победу страны в войне против России.
Встреча Зозули и Маркевича / Фото из фейсбука футболиста
- Напомним, что Зозуля отдал Днепру 5 лет своей футбольной карьеры, выступая в период с июля 2011 по июль 2016-го.
- Мирон Маркевич руководил днепровской командой с конца мая 2014 по конец июня 2016-го. После чего легендарный тренер работал советником во львовском Движении и был организатором сборной Украины, Зозуля же избрал испанский вектор карьеры.
- Днепр перестал существовать как клуб в 2020 году. После чего в украинском городе появился новый клуб – Днепр-1.