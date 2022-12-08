Испанский клуб Райо Махадаонда на официальном сайте сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Романом Зозулей. Соглашение будет действовать до завершения сезона 2022/23.
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Украинец пополнил испанский клуб на правах свободного агента. Руководство Райо Махадаонда рассчитывает на международный опыт Зозули, который должен усилить атакующее звено команды.
Что известно о новом клубе Зозули
- Райо Махадаонда основан в 1976 году.
- Клуб представляет город Махадаонда, являющийся городом-спутником Мадрида.
- Райо Махадаонда выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.
- После 15 туров команда занимает 17 место из 20 клубов в чемпионате.
Карьера Зозули в Испании
Роман Зозуля переехал в испанский чемпионат в 2016 году. Первоначально Роман подписал контракт с командой Ла Лиги Бетисом, за которую сыграл 6 матчей. С 2017 по 2021 год Зозуля выступал за Альбасете. В составе "Альбы" Роман отыграл 142 матча, забил 26 голов, отдал 11 результативных передач. Последней испанской командой форварда была Фуэнлабрада, за которую Зозуля сыграл 37 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.