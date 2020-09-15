Форвард "Динамо" отказал грандам чемпионата Бельгии
Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин мог перейти в чемпионат Бельгии. Форвардом интересовались "Андерлехт" и "Брюгге", но Русин отказал бельгийцам.
О возможном трансфере, который не состоялся, сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".
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Отказал грандам Бельгии
По словам журналиста, Назарий Русин отказался от арендного соглашения в бельгийский клуб. "Андерлехт", где играет украинец Богдан Михайличенко, был заинтересован в услугах игрока. Также "Брюгге" хотел видеть в своем составе украинца, но футболист отказал обоим клубам.
Добавим, что в "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь, который уже успел отметиться результативной передачей в матче 5-го тура чемпионата Бельгии.
В новом сезоне Назарий Русин еще не сыграл ни одного матча за киевское "Динамо". Ранее сообщалось, что футболист мог вернуться обратно в "Зарю".
- 21-летний Русин первую половину сезона 2019/20 провел в "Заре". За это время провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
- После чего был возвращен в Киев и пользовался спросом у Алексея Михайличенко, но особых результатов не показал. Был возвращен, чтобы заменить дисквалифицированного Артема Беседина. В целом за "Динамо" провел 32 матча в УПЛ, в которых забил 7 голов.