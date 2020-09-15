Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин мог перейти в чемпионат Бельгии. Форвардом интересовались "Андерлехт" и "Брюгге", но Русин отказал бельгийцам.

О возможном трансфере, который не состоялся, сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

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Отказал грандам Бельгии

По словам журналиста, Назарий Русин отказался от арендного соглашения в бельгийский клуб. "Андерлехт", где играет украинец Богдан Михайличенко, был заинтересован в услугах игрока. Также "Брюгге" хотел видеть в своем составе украинца, но футболист отказал обоим клубам.

Добавим, что в "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь, который уже успел отметиться результативной передачей в матче 5-го тура чемпионата Бельгии.

В новом сезоне Назарий Русин еще не сыграл ни одного матча за киевское "Динамо". Ранее сообщалось, что футболист мог вернуться обратно в "Зарю".