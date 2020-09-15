Форвард "Динамо" відмовив грандам чемпіонату Бельгії
Український нападник "Динамо" Назарій Русин міг перейти у чемпіонат Бельгії. Форвардом цікавились "Андерлехт" та "Брюгге", але Русин відмовив бельгійцям.
Про можливий трансфер, який не відбувся, повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".
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Відмовив грандам Бельгії
За словами журналіста, Назарій Русин відмовився від орендної угоди у бельгійський клуб. "Андерлехт", де грає українець Богдан Михайліченко, був зацікавлений у послугах гравця. Також "Брюгге" хотів бачити у своєму складі українця, але футболіст відмовив обом клубам.
Додамо, що у "Брюгге" виступає український захисник Едуард Соболь, який вже встиг відзначитись результативною передачею у матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії.
У новому сезоні Назарій Русин ще не зіграв жодного матчу за київське "Динамо". Раніше повідомлялось, що футболіст міг повернутись назад у "Зорю".
- 21-річний Русин першу половину сезону 2019/20 провів у "Зорі". За цей час провів 17 матчів, забив 7 голів і віддав 4 асисти.
- Після чого був повернутий до Києва і мав попит у Олексія Михайличенка, але особливих результатів не показав. Був повернутий, щоб замінити дискваліфікованого Артема Бєсєдіна. Всього за "Динамо" провів 32 матчі в УПЛ в яких забив 7 голів.