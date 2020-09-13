Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь отметился результативным действием в матче чемпионата Бельгии. Он присоединился к последнему голу своей команды, которая одержала разгромную победу.

В поединке 5-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на своем поле встречался с "Васланд-Беверен", информирует 24 канал.

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Удачные действия украинца

Украинец Соболь вышел из стартовых минут и провел весь поединок. Защитник из Украины принял участие в последнем голе команды.

На 84-й минуте партнер по команде отдал передачу на фланг, где уже находился Эдуард, тот без раздумий сделал верховую передачу в штрафную соперника, где самым расторопным оказался Крменчик. Его гол поставил точку в матче 4:1, а украинец записал в свой актив уже второй ассист в новом сезоне.

За "Брюгге" также отличились Окереке и дубль в свой актив записал Ванакен. Гости смогли ответить лишь одним голом в первом тайме благодаря точному удару Гейманса.

Отметим, что в прошлом сезоне Соболь попал в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии. Средний балл украинца составил 298 очков. В составе "Брюгге" защитник выступает с 2019 года и успел стать чемпионом Бельгии (2020).

Добавим, что Эдуард Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". Зимой 2013 года перешел в донецкий клуб. Попробовал свои силы игрок и в чешском чемпионате в составе "Славии", где стал с командой обладателем кубка Чехии (2018).

Результативный пас Эдуарда Соболя