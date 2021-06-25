Формула-1 вернула гран-при Турции в календарь сезона-2021

Календарь Формулы-1 сезона-2021 вновь подвергся изменениям. Организаторы "Королевы автоспорта" объявили о возвращении в календарь гран-при Турции.

Гонка в Турции состоится вместо Сингапура

Гран-при Турции состоится 1 – 3 октября на Istanbul Park. Гран-при Турции заменит в календаре гонку в Сингапуре.

Смотрите также Ферстаппен вырвал у Хэмилтона победу на драматическом гран-при Франции, позорный провал Ferrari

Организаторы гран-при Сингапура 4 июня подтвердили, что не смогут принять гонку второй год подряд.

Заметим, что гран-при Турции впервые появился в календаре только после того, как Канада отказалась от своего этапа.

Но в середине мая организаторы Формулы-1 вынужденно внесли изменения в календарь, отменив гонку в Турции. Формула-1 решила провести два этапа подряд в Австрии.

Теперь же гран-при Турции второй раз возвращается в календарь.

Сейчас в сезоне Формулы-1 произошло уже 7 гонок. Впереди еще 16 этапов:

Гран-при Штирии (25 – 27 июня)

Гран-при Австрии (2 – 4 июля)

Гран-при Великобритании (16 – 18 июля)

Гран-при Венгрии (30 июля – 1 августа)

Гран-при Бельгии (27 – 29 августа)

Гран-при Нидерландов (3 – 5 июля)

Гран-при Италии (10 – 12 сентября)

Гран-при России (24 – 26 августа)

Гран-при Турции (1 – 3 октября)

Гран-при Японии (8 – 10 октября)

Гран-при США (22 – 24 октября)

Гран-при Мексики (29 – 31 октября)

Гран-при Бразилии (5 – 7 ноября)

Гран-при Австралии (19 – 21 ноября)

Гран-при Саудовской Аравии (3 – 5 декабря)

Гран-при Абу-Даби (10 – 12 декабря)

В прошлом сезоне гран-при Турции впервые вернулся в Формулу-1 с 2011 года. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.