Гран-при Канады было седьмым в списке в этом сезоне. Запланировано на 11-13 июня.

Напомним Формула-1 официально утвердила проведение трех спринтерских гонок в сезоне-2021

Но в Канаде в дальнейшем действуют усиленные карантинные ограничения из-за коронавируса. Поэтому проведение этапа Формулы-1 не было возможным, ведь командам необходимо было отбыть обязательный 14-дневный карантин.

В 2020 году гран-при Канады тоже было отменено из-за карантина. Однако организаторы надеются, что в 2022 году эта страна таки сумеет принять этап.

Вместо Канады, этап примет Турция. Гонки в этой стране вернулись в прошлом сезоне после девятилетнего перерыва. И именно на этом гран-при Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира.